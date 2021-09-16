Потрібен інший принцип оподаткування: бідні платять менше, багаті — більше.
Дивися повний текст Третьякова розповіла, чому прожитковий мінімум не можна обкладати податком.
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Додано: Вів 21 вер, 2021 14:02
Третьякова розповіла, чому прожитковий мінімум не можна...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Третьякова розповіла, чому прожитковий мінімум не можна обкладати податком.
Додано: Вів 21 вер, 2021 14:02
Эти конченные вместо того чтоб сказать спасибо тем кто получает высокую белую зарплату, а не выискивает всякие схемы, их радостно нагибают еще больше :twisted: .
Додано: Вів 21 вер, 2021 14:16
Сначала из тени выведите Богачей.
"Вместо этого мы имеем регрессивную шкалу налогообложения: бедные слои населения платят наибольший процент налогов от своего дохода" Я бы сказал, они только и платят.
А Богатые не платят ничего. Так как по документам они банкроты, с 0 доходом. Декларации гос. служащих открываешь, а там самые бедные, но ездят на дорогих авто и строят себе дворцы.
Додано: Вів 21 вер, 2021 16:58
Да, прогрессивная шкала - это так весело! Нужно сразу планировать личный бюджет на год с учетом того, что в последние месяцы (после превышения порога) зарплата на руки будет меньше.
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