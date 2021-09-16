RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Третьякова розповіла, чому
прожитковий мінімум не можна...

Третьякова розповіла, чому прожитковий мінімум не можна...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 14:02

Третьякова розповіла, чому прожитковий мінімум не можна...

Пропонуємо до обговорення:
Потрібен інший принцип оподаткування: бідні платять менше, багаті — більше.

Дивися повний текст Третьякова розповіла, чому прожитковий мінімум не можна обкладати податком.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95456
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 14:02

Эти конченные вместо того чтоб сказать спасибо тем кто получает высокую белую зарплату, а не выискивает всякие схемы, их радостно нагибают еще больше :twisted: .
ssnet
1
 
Повідомлень: 2109
З нами з: 28.04.10
Подякував: 11 раз.
Подякували: 456 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 14:16

Сначала из тени выведите Богачей.
"Вместо этого мы имеем регрессивную шкалу налогообложения: бедные слои населения платят наибольший процент налогов от своего дохода" Я бы сказал, они только и платят.

А Богатые не платят ничего. Так как по документам они банкроты, с 0 доходом. Декларации гос. служащих открываешь, а там самые бедные, но ездят на дорогих авто и строят себе дворцы.
swsashadow
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10
З нами з: 16.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:43

А у нас бедные содержат олигархов.
Scotch
 
Повідомлень: 939
З нами з: 01.08.10
Подякував: 126 раз.
Подякували: 116 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 16:58

Да, прогрессивная шкала - это так весело! Нужно сразу планировать личный бюджет на год с учетом того, что в последние месяцы (после превышения порога) зарплата на руки будет меньше.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 1966
З нами з: 26.02.18
Подякував: 566 раз.
Подякували: 307 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 18:49

она содержит фирму по минизации доходов, хочет подготовить себе светлое будующее, законодательно!!!
grig90vic
Аватар користувача
 
Повідомлень: 132
З нами з: 01.06.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 19:11

У нас если и отменят налог с минимальных зарплат то лишь для того чтобы убрать субсидии этим людям, ни о какой заботе о малоимущих речь не идёт, всего лишь голый расчёт,сухая статистика и популизм...
livs375
Аватар користувача
 
Повідомлень: 156
З нами з: 20.12.20
Подякував: 0 раз.
Подякували: 39 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 5 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Дмитро Соболєв: бюджетні орієнтири. Чому прожитковий...
R2 » Чет 16 вер, 2021 15:35
2 179
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 вер, 2021 21:03
moveton
Прожитковий мінімум піднімуть з 2022 року
R2 » Чет 16 вер, 2021 09:51
5 370
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 вер, 2021 20:50
Scotch
Apple розповіла про головні особливості iOS 15
R2 » П'ят 10 вер, 2021 07:13
4 257
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 вер, 2021 14:24
greenozon

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Monobank (22858)
21.09.2021 20:30
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.