Протягом вересня-серпня 2021 року було розпочато формування американсько-української платформи для розвитку альтернативних джерел енергії в Україні.
Дивися повний текст В Україні очікують місію інвесторів із США з потенціалом понад $3 млрд.
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Додано: Вів 21 вер, 2021 14:09
В Україні очікують місію інвесторів із США з потенціалом...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україні очікують місію інвесторів із США з потенціалом понад $3 млрд.
Додано: Вів 21 вер, 2021 14:09
Не один нормальный инвестор не зайдет в Украину, после всех скандалов с Мотор Сичью и т.д. Можете организовать приезд конечно, они приедут, покивают гривой, поедят на банкете и уедут. ДЕПУТАТАМ же не привыкать тратить деньги куда попало с 0 эффектом.
В последнее время мне кажется, что все депутаты это больные люди с умственным отклонением.
Додано: Вів 21 вер, 2021 21:42
Чушь собачья! Было бы им выгодно, они бы давно были тут! Информацию они получают от международных консалтинговых фирм, а т.н. приглашения от властей - полная профанация!!!
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