Україна виготовлятиме батареї для виробництва електрокарів в Європі.
Дивися повний текст Україна виготовлятиме обладнання для європейських електрокарів.
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Додано: Вів 21 вер, 2021 14:13
Україна виготовлятиме обладнання для європейських...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна виготовлятиме обладнання для європейських електрокарів.
Додано: Вів 21 вер, 2021 14:14
ну такие инвестиции привлечь - много ума не надо. Производство батарей это одно из самых грязных производст что может быть, ЕС понятное дело у себя на территории это видеть и нюхать не желает
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