Про це повідомила прес-служба уряду за результатами засідання комісії.
Дивися повний текст Україна переходить у «жовту» зону карантину з 23 вересня.
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Додано: Вів 21 вер, 2021 16:46
Україна переходить у «жовту» зону карантину з 23 вересня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна переходить у «жовту» зону карантину з 23 вересня.
Додано: Вів 21 вер, 2021 20:30
в лікарнях медперсонал або без масок або під носом.
чого чекати від пацієнтів.
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