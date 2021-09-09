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Рейтинг найбільших кредиторів:
кому заборгували...

Рейтинг найбільших кредиторів: кому заборгували...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 20:33

Рейтинг найбільших кредиторів: кому заборгували...

Пропонуємо до обговорення:
На першому місці серед кредиторів - традиційно Кіпр з часткою 48,8%.

Дивися повний текст Рейтинг найбільших кредиторів: кому заборгували українські підприємства.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 21 вер, 2021 20:33

Что и следовало доказать - все наши "зарубежные инвестиции" - это выведенные самими же олигархами/предприятиями/компаниями/бизнесменами в офшоры капиталы. Другими словами - никому, кроме самих же себя, наша страна не интересна. Печально.
LutsMan
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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