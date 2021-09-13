|
|
Зеленський пропонує запровадити подвійне громадянство...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 вер, 2021 13:04
Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський запропонував запровадити подвійне громадянство для українців, які проживають за кордоном.
Дивися повний текст Зеленський пропонує запровадити подвійне громадянство для закордонних українців
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 95471
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 139 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 22 вер, 2021 13:05
а почему тогда не для всех?... ;)
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 5316
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 288 раз.
- Подякували: 843 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 вер, 2021 13:10
Тракторист написав:
а почему тогда не для всех?...
Потому что с местных бабло и так слупят.
-
akido
-
-
- Повідомлень: 55
- З нами з: 18.02.21
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 14 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 22 вер, 2021 13:43
Сбор налогов)))
-
rytton
-
-
- Повідомлень: 291
- З нами з: 05.07.15
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 31 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор