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Зеленський пропонує запровадити
подвійне громадянство...

Зеленський пропонує запровадити подвійне громадянство...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 13:04

Зеленський пропонує запровадити подвійне громадянство...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський запропонував запровадити подвійне громадянство для українців, які проживають за кордоном.

Дивися повний текст Зеленський пропонує запровадити подвійне громадянство для закордонних українців.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 13:05

а почему тогда не для всех?... ;)
Тракторист
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Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 13:10

  Тракторист написав:а почему тогда не для всех?... ;)

Потому что с местных бабло и так слупят.
akido
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 13:43

Сбор налогов)))
rytton
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