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Податкова амністія принесла в
держбюджет 1,5 млн грн за...

Податкова амністія принесла в держбюджет 1,5 млн грн за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 13:08

Податкова амністія принесла в держбюджет 1,5 млн грн за...

Пропонуємо до обговорення:
Від старту кампанії з добровільного декларування або подання так званої нульової декларації (1 вересня 2021 року) державний бюджет України вже отримав 1,5 млн грн. В цілому українці задекларували активів на понад 30 млн грн.

Дивися повний текст Податкова амністія принесла в держбюджет 1,5 млн грн за три тижні, — Гетманцев.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 13:09

Пфф..
Не хватит даже Лендкрузер.
Savage Mind
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Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 13:11

по 4 гривни с рыла. потужно
summacut
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Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 13:21

Це, мабуть мама, що "любит скорость" трохи грошинят узаконила.
egorlova987
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Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 13:39

успех близко. не останавливайтесь )
ruslan42212
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