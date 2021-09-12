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Податкова амністія принесла в держбюджет 1,5 млн грн за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 22 вер, 2021 13:08
Пропонуємо до обговорення:
Від старту кампанії з добровільного декларування або подання так званої нульової декларації (1 вересня 2021 року) державний бюджет України вже отримав 1,5 млн грн. В цілому українці задекларували активів на понад 30 млн грн.
Дивися повний текст Податкова амністія принесла в держбюджет 1,5 млн грн за три тижні, — Гетманцев
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R2
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Додано: Сер 22 вер, 2021 13:09
Пфф..
Не хватит даже Лендкрузер.
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Savage Mind
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Додано: Сер 22 вер, 2021 13:11
по 4 гривни с рыла. потужно
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summacut
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Додано: Сер 22 вер, 2021 13:21
Це, мабуть мама, що "любит скорость" трохи грошинят узаконила.
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egorlova987
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Додано: Сер 22 вер, 2021 13:39
успех близко. не останавливайтесь )
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ruslan42212
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