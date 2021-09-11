В останні роки надходження від підприємців зросли у п’ять разів.
Дивися повний текст Як зростали податкові збори ФОП за 10 років (інфографіка).
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Додано: Сер 22 вер, 2021 14:12
Як зростали податкові збори ФОП за 10 років (інфографіка)
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Дивися повний текст Як зростали податкові збори ФОП за 10 років (інфографіка).
Додано: Сер 22 вер, 2021 14:12
"В 2019 году предприниматели уплатили почти 25 млрд гривен"
Круто! Аж по 13219 грн. в год или 1101 в месяц! Кормильцы Украины!
Да любой дворник и то уплатил с минималки 1200 грн. в мц.
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