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Як зростали податкові збори
ФОП за 10 років (інфографіка)

Як зростали податкові збори ФОП за 10 років (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 14:12

Як зростали податкові збори ФОП за 10 років (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
В останні роки надходження від підприємців зросли у п’ять разів.

Дивися повний текст Як зростали податкові збори ФОП за 10 років (інфографіка).
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 14:12

"В 2019 году предприниматели уплатили почти 25 млрд гривен"

Круто! Аж по 13219 грн. в год или 1101 в месяц! Кормильцы Украины!
Да любой дворник и то уплатил с минималки 1200 грн. в мц.
Alexnik
 
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