Є два варіанти зберігання майна у сейфі, які різняться за обсягом відповідальності банку.
Дивися повний текст Особливості користування індивідуальним банківським сейфом.
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Додано: Сер 22 вер, 2021 23:29
Особливості користування індивідуальним банківським сейфом
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Особливості користування індивідуальним банківським сейфом.
Додано: Сер 22 вер, 2021 23:29
Я когда-то узнавал в нескольких десятках банков - услугу ответственного хранения, указанную в п.1, а именно принятие на ответственное хранение с описью ценностей, ни один банк в Украине не предоставляет. Возможно что-то изменилось за последние годы. Если кто знает такой банк - подскажите. Более того, сотрудники банков о такой услуге даже не слышали.
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