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Особливості користування
індивідуальним банківським сейфом

Особливості користування індивідуальним банківським сейфом
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 23:29

Особливості користування індивідуальним банківським сейфом

Пропонуємо до обговорення:
Є два варіанти зберігання майна у сейфі, які різняться за обсягом відповідальності банку.

Дивися повний текст Особливості користування індивідуальним банківським сейфом.
R2
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Повідомлення Додано: Сер 22 вер, 2021 23:29

Я когда-то узнавал в нескольких десятках банков - услугу ответственного хранения, указанную в п.1, а именно принятие на ответственное хранение с описью ценностей, ни один банк в Украине не предоставляет. Возможно что-то изменилось за последние годы. Если кто знает такой банк - подскажите. Более того, сотрудники банков о такой услуге даже не слышали.
deniska
 
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