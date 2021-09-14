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Ціна на електроенергію
для населення з 1 жовтня

Ціна на електроенергію для населення з 1 жовтня
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 11:12

Ціна на електроенергію для населення з 1 жовтня

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.

Дивися повний текст Ціна на електроенергію для населення з 1 жовтня.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 11:12

В радянський час було все навпаки, хто більше споживає, той меньше платить і в інших країнах теж саме, за опт треба меньше платити.
Якщо в мене електроплита і бойлер і в коли включаєш кондиціонер для охолодження чи обігріву, автоматично виходить більше 250.
Треба прибрати різницю в оплаті між фіз і юр і все буде тоді нормально.
pogorelets
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Модератори: Ірина_, Модератор

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