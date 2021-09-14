Про це повідомляє прес-служба Міністерства енергетики.
Дивися повний текст Ціна на електроенергію для населення з 1 жовтня.
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Додано: Чет 23 вер, 2021 11:12
Ціна на електроенергію для населення з 1 жовтня
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ціна на електроенергію для населення з 1 жовтня.
Додано: Чет 23 вер, 2021 11:12
В радянський час було все навпаки, хто більше споживає, той меньше платить і в інших країнах теж саме, за опт треба меньше платити.
Якщо в мене електроплита і бойлер і в коли включаєш кондиціонер для охолодження чи обігріву, автоматично виходить більше 250.
Треба прибрати різницю в оплаті між фіз і юр і все буде тоді нормально.
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