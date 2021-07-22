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Вітренко пояснив, як можна уникнути дефіциту газу в Європі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Чет 23 вер, 2021 15:07
Пропонуємо до обговорення:
Голова правління НАК "Нафтогаз України" заявляє, що дефіциту газу в Європі можна уникнути, якщо Газпром дозволить європейським компаніям купувати "блакитне паливо" з точкою передачі на кордоні "Росія-Україна".
Дивися повний текст Вітренко пояснив, як можна уникнути дефіциту газу в Європі
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R2
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Додано: Чет 23 вер, 2021 15:07
Сколько можно мусолить эту тему?
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sena_2008atp
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Додано: Чет 23 вер, 2021 15:48
Краще, нехай пояснить, чому ми маємо за ціною Європейських хабів купувати 20 млрд м3 газу власного видобутку? Чи надра у нас не належать державі, а значить - народу?
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dnnikolay74
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