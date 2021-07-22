RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Вітренко пояснив, як можна
уникнути дефіциту газу в Європі

Вітренко пояснив, як можна уникнути дефіциту газу в Європі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 15:07

Вітренко пояснив, як можна уникнути дефіциту газу в Європі

Пропонуємо до обговорення:
Голова правління НАК "Нафтогаз України" заявляє, що дефіциту газу в Європі можна уникнути, якщо Газпром дозволить європейським компаніям купувати "блакитне паливо" з точкою передачі на кордоні "Росія-Україна".

Дивися повний текст Вітренко пояснив, як можна уникнути дефіциту газу в Європі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95488
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 15:07

Сколько можно мусолить эту тему?
sena_2008atp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2429
З нами з: 31.05.15
Подякував: 4 раз.
Подякували: 612 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 15:48

Краще, нехай пояснить, чому ми маємо за ціною Європейських хабів купувати 20 млрд м3 газу власного видобутку? Чи надра у нас не належать державі, а значить - народу?
dnnikolay74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28
З нами з: 04.09.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: akido і 31 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Собівартість видобутку газу «Нафтогазом» становить 1...
R2 » Сер 22 вер, 2021 09:35
8 496
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 вер, 2021 23:14
yegres
«Нафтогаз» озвучив ціну газу для населення до кінця...
R2 » Сер 22 вер, 2021 11:48
3 283
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 вер, 2021 17:46
summacut
Гетманцев пояснив, чому житло обкладають новими податками 1, 2
R2 » Чет 22 лип, 2021 14:04
19 1993
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 вер, 2021 12:53
Marica

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98309)
23.09.2021 17:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.