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В Україні почали діяти нові
вимоги до оформлення документів

В Україні почали діяти нові вимоги до оформлення документів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 20:13

В Україні почали діяти нові вимоги до оформлення документів

Пропонуємо до обговорення:
З 1 вересня 2021 року в Україні діють нові вимоги до оформлення документів.

Дивися повний текст В Україні почали діяти нові вимоги до оформлення документів.
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