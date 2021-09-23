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Зеленський запропонував Microsoft створити в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 23 вер, 2021 21:23
Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із керівництвом корпорації Microsoft у Нью-Йорку у межах візиту до США запропонував створити на території України дата-центр хмарного сервісу Azure.
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Додано: Чет 23 вер, 2021 21:24
Не мав кого відправити, то мусить сам бігати по директорах...
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