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Зеленський запропонував
Microsoft створити в Україні...

Зеленський запропонував Microsoft створити в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 21:23

Зеленський запропонував Microsoft створити в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський під час зустрічі із керівництвом корпорації Microsoft у Нью-Йорку у межах візиту до США запропонував створити на території України дата-центр хмарного сервісу Azure.

Дивися повний текст Зеленський запропонував Microsoft створити в Україні дата-центр Azure.
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 вер, 2021 21:24

Не мав кого відправити, то мусить сам бігати по директорах...
5kopiyok
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Модератори: Ірина_, Модератор

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