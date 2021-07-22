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Скільки коштує орендувати
житло у найбільших містах...

Скільки коштує орендувати житло у найбільших містах...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 07:49

Скільки коштує орендувати житло у найбільших містах...

Пропонуємо до обговорення:
Восени традиційно розпочинається високий сезон не лише, на купівлю-продаж нерухомості, а й на оренду квартир.

Дивися повний текст Скільки коштує орендувати житло у найбільших містах України (інфографіка).
R2
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