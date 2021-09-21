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Україна планує отримати транш
МВФ після завершення...

Україна планує отримати транш МВФ після завершення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 10:55

Україна планує отримати транш МВФ після завершення...

Пропонуємо до обговорення:
Радник президента України Олег Устенко розповів, коли можна очікувати на новий транш від Міжнародного валютного фонду. За його словами, це має відбутися після завершення місії фонду в Україні.

Дивися повний текст Україна планує отримати транш МВФ після завершення місії: у Зеленського назвали терміни.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 10:55

Если мвф овощному королю донбасса давал денежку то и клоуну дадут.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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