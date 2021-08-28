Державна аудиторська служба виявила в "Укрзалізниці" фінансових порушень, зовнішніх та внутрішніх ризиків на загальну суму 61,4 мільярда гривень.
Дивися повний текст Аудит «Укрзалізниці» виявив порушень та ризиків на 60 мільярдів.
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 13:20
Аудит «Укрзалізниці» виявив порушень та ризиків на 60...
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Дивися повний текст Аудит «Укрзалізниці» виявив порушень та ризиків на 60 мільярдів.
Додано: П'ят 24 вер, 2021 13:20
В Укрзалізниці є наглядова рада, яку нещодавно було звільнено. Коли вони працювали то отримували дуже високу винагороду за свою роботу. Якщо складається така ситуація як описано, то хай вони при звільнені повернуть отримані кошти тому що їхня робота привела до збитків . Как говорил Жванецкий : воруйте с прибылей - не воруйте с убытков!
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