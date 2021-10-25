Ігор Ковальов поділився обсягами платежів у рамках Payoneer for Banks в Україні та світі.
Дивися повний текст Понад $600 млн: скільки вивели українські користувачі Payoneer на рахунки ПриватБанку та monobank.
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Додано: П'ят 24 вер, 2021 15:08
Понад $600 млн: скільки вивели українські користувачі...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Понад $600 млн: скільки вивели українські користувачі Payoneer на рахунки ПриватБанку та monobank.
Додано: Сер 27 жов, 2021 08:39
Re: Понад $600 млн: скільки вивели українські користувачі...
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