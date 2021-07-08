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Директора одного із департаментів
Криворізької міської...

Директора одного із департаментів Криворізької міської...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 15:21

Директора одного із департаментів Криворізької міської...

Пропонуємо до обговорення:
Близько мільйона бюджетних коштів розтрачено службовою особою Криворізької міської ради.

Дивися повний текст Директора одного із департаментів Криворізької міської ради викрили в розтраті близько мільйона бюджетних коштів.
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 24 вер, 2021 15:21

Хоть бы раз написали, что посадили хоть одного из этих "Слуг"
swsashadow
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Модератори: Ірина_, Модератор

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