Китайський центробанки заявив, що усі операції, пов’язані з криптовалютами, визнані нелегальними – котирування Bitcoin та Ether вже впали.
Дивися повний текст Китай визнав нелегальними усі операції з криптовалютами.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 24 вер, 2021 15:39
Китай визнав нелегальними усі операції з криптовалютами
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Китай визнав нелегальними усі операції з криптовалютами.
Додано: П'ят 24 вер, 2021 15:39
А тут уже ручонки потирают от налогообложения вывода крипты.
Типа, играйтесь, играйтесь если выиграйте - платите, а проиграете - ну кто вам доктор.
Очередной бизнес по-украински. Ха-ха.
|