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Realme представила смартфон з потрійною камерою і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 25 вер, 2021 05:00
Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Realme представила новий смартфон Realme GT Neo2.
Дивися повний текст Realme представила смартфон з потрійною камерою і швидкою зарядкою
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Додано: Суб 25 вер, 2021 05:00
5000 мегаампер в час - это что-то новое
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