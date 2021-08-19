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Realme представила смартфон
з потрійною камерою і...

Realme представила смартфон з потрійною камерою і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 05:00

Realme представила смартфон з потрійною камерою і...

Пропонуємо до обговорення:
Китайська компанія Realme представила новий смартфон Realme GT Neo2.

Дивися повний текст Realme представила смартфон з потрійною камерою і швидкою зарядкою.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 25 вер, 2021 05:00

5000 мегаампер в час - это что-то новое
summacut
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