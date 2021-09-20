Задля виїзду за кордон боржник добровільно сплатив понад 404,5 тисячі гривень боргу з аліментів.
Дивися повний текст Боржник добровільно сплатив понад 404,5 тисячі гривень боргу з аліментів, щоб виїхати за кордон.
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Додано: Суб 25 вер, 2021 09:58
Боржник добровільно сплатив понад 404,5 тисячі гривень...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Боржник добровільно сплатив понад 404,5 тисячі гривень боргу з аліментів, щоб виїхати за кордон.
Додано: Суб 25 вер, 2021 21:21
Добровольно-принудительно. Как припекло, так сразу вспомнил о своем долге ушлепок.
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