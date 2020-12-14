фамильный хрущик сдаете пока ключница в ЕС?
вінниця тим часом росте як на дрожжах. що не купи, через 3-4 міс +20%
я так понимаю что те дома что не побеспокоились про єнергосбережение в ближайшее время станут не пригодные для жилья.
Під мостом Метро розпочали встановлення підтримуючих арочних конструкцій у їх проєктне положення – це ключовий етап протиаварійних робіт.
Такий процес в історії київського мостобудування на сьогодні унікальний. Адже споруда, збудована ще у 1965 році, має рідкісну аркову конструкцію з попередньо напруженим армуванням, аналогів якої наразі немає у світі.
Протиаварійні заходи – важливий крок до відновлення унікальної інженерної споруди, що служить киянам уже понад пів століття. Розпочали ці заходи в серпні 2024 року. До сьогодні тривав етап із занурення 160 паль у річище Дніпра на глибину близько 30 метрів. Вони слугуватимуть основою для металевих арок. На спеціальному пірсі відбувалося збирання арочних конструкцій, які зараз заводять під міст.
Ці конструкції суттєво посилять споруду, збережуть унікальний вигляд мосту і дозволять безпечно експлуатувати його ще щонайменше на 20 років. Після протиаварійних заходів розпочнуть реставраційні роботи з пристосуванням.
Усі роботи виконують без перекриття руху автомобілів і поїздів метро. Судноплавство під мостом також збережено.
Три года уже подобное происходит, но потом обстрелы прекращаются, что-то ремонтируют и как-то живем.Еще не разу не совпали реальные морозы и многодневные блекауты.
Везло, наверное..
Сам коллапса не жду, и пока не вижу разницы между жарким летом 2024 и сейчас по отключениям. Шо тогда,шо сейчас периодами по 12-13 часов не было.
Коллапс начнется при двух вводных-морозы и отсутствие электричества от трех суток и более. Более суток- погаснут все ИБП, более недели-начнутся поломки генераторов, ажиотаж и подорожание топлива,в том числе искусственного происхождения.
Чисто потеоретизировать.
Ну а раз начали-то я вот до такой ситуации додумался. Короче ложится все наглухо, посидев два-три месяца в автономии я решаю пошукати кращої долі. Приезжаю на кордон,а мне говорят-а у нас света нет,и не будет никогда, база не работает и не будет, выпустить не можем.
И вот тогда я понимаю смысл пословицы "повадився глечик по воду ходити, поки йому вухо не відломили"
Киев доныне стоит на советской. инфраструктуре. Ничего своего за 34 года не было создано, и ты прекрасно это знаешь.
Власть 34 года занимается имитациями работы.
Вот тогда и начнется тотальный дешевей.
При таком управлении - это неизбежный вариант развития событий
Интересно, какой рейтинг у зеленского?
5% есть?
НароТ понял что это была страшная ошибка 2019 года?
