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Українцям в Польщі пропонують
зарплату в 78 тис. грн:...

Українцям в Польщі пропонують зарплату в 78 тис. грн:...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 14:21

Українцям в Польщі пропонують зарплату в 78 тис. грн:...

Пропонуємо до обговорення:
Українські водії, сімейні лікарі та зварювальники в Польщі можуть заробляти близько 78 тис. грн.

Дивися повний текст Українцям в Польщі пропонують зарплату в 78 тис. грн: хто затребуваний.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 14:21

Это полная чушь
smirnov56152
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