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У світі заговорили про
нову фінансову кризу

У світі заговорили про нову фінансову кризу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 21:12

У світі заговорили про нову фінансову кризу

Пропонуємо до обговорення:
Акції другого за величиною забудовника Китаю China Evergrande Group на Гонконгській фондовій біржі впали більш ніж на 10% - слідом за ними пішов вниз і весь фондовий ринок Гонконгу.

Дивися повний текст У світі заговорили про нову фінансову кризу.
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Повідомлення Додано: Нед 26 вер, 2021 21:13

К пузырю на рынке недвижимости привела не пандемия, а печать фантиков и раздача их тем, кто находится у верхушки этой пирамиды. Жилье скупили те, у кого и так миллионы, и оно стоит пустое, как некоторые улицы Лондона в самых дорогих районах. Пир во время чумы.
Kart
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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