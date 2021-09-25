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Вітренко розповів про обов'язкову
умову сертифікації...

Вітренко розповів про обов'язкову умову сертифікації...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 10:21

Вітренко розповів про обов'язкову умову сертифікації...

Пропонуємо до обговорення:
Розблокування доступу європейських покупців до придбання російського і центральноазіатського газу на східному кордоні України і подальше самостійне бронювання транзитних потужностей є юридично обов'язковою умовою сертифікації "Північного потоку-2".

Дивися повний текст Вітренко розповів про обов'язкову умову сертифікації «Північного потоку-2».
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 10:21

Пора готовить нашу трубу под водород. Зеленые на выборах соснули, водорода будет много. Если википедия не врет, в кое-каких газах объемная доля водорода доходит до 50%.
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 10:24

Труба, сертификация ... Газ комерческий по 29 грн. это труба :(
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 10:37

Отвлечённо: кто-то построил трубопровод за свои бабки и кто-то решил, что половину этой трубы они должны получить за даром, на халяву. Очень находчиво жить за счёт тех кто производит что-то, а сами ни на что не способны, даже растащили то что имели.
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 11:04

Похоже что всё-таки Витренко не успокоится и будет донаполнять трубу своими газами. Витренко значение фамилии "сотрясатели воздуха"
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 12:33

Ну що ж, якщо ЄС дотримається своїх принципів це буде просто подарунком для нас. Сподіваюся, переможуть закони, а не морози...
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