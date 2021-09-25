В Україні оформляти угоди купівлі-продажу автомобілів можна буде не виходячи з дому - в електронному кабінеті водія.
Дивися повний текст Українцям дозволили оформляти купівлю-продаж авто в режимі онлайн.
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Додано: Пон 27 вер, 2021 10:56
Українцям дозволили оформляти купівлю-продаж авто в...
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Дивися повний текст Українцям дозволили оформляти купівлю-продаж авто в режимі онлайн.
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