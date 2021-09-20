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ПриватБанк рекомендував
клієнтам прив'язати номер...

ПриватБанк рекомендував клієнтам прив'язати номер...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 11:44

ПриватБанк рекомендував клієнтам прив'язати номер...

Пропонуємо до обговорення:
Finance.ua як портал, що стежить за банківськими новинами, дізнався, що ПриватБанк радить клієнтам.

Дивися повний текст ПриватБанк рекомендував клієнтам прив'язати номер телефону до паспорта.
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 11:44

Мобильные операторы и есть мошенники.
Я делал запрос к Киевстару и Водафон на тему восстановления или замены симкарты только при моем присутствии в отделении операторов.
На что получил негативный ответ - привязывайте к симке паспорт.
По хорошему надо бы самих операторов взять за задницу. Они получается, помогают мошенникам получать онлайн липовые симки. Хотя могли бы отключить онлайн восстановление или замену симки.
p_a_l
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