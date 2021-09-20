Finance.ua як портал, що стежить за банківськими новинами, дізнався, що ПриватБанк радить клієнтам.
Дивися повний текст ПриватБанк рекомендував клієнтам прив'язати номер телефону до паспорта.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 вер, 2021 11:44
ПриватБанк рекомендував клієнтам прив'язати номер...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст ПриватБанк рекомендував клієнтам прив'язати номер телефону до паспорта.
Додано: Пон 27 вер, 2021 11:44
Мобильные операторы и есть мошенники.
Я делал запрос к Киевстару и Водафон на тему восстановления или замены симкарты только при моем присутствии в отделении операторов.
На что получил негативный ответ - привязывайте к симке паспорт.
По хорошему надо бы самих операторов взять за задницу. Они получается, помогают мошенникам получать онлайн липовые симки. Хотя могли бы отключить онлайн восстановление или замену симки.
Зараз переглядають цей форум: Igorten і 27 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор
|