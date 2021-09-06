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У Кривому Розі поліція викрила у квартирі майнінгову...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 28 вер, 2021 09:22
dimo_0n написав:
А решение суда не нужно. Нужно решение слидчого судьи.
Вообще странная ситуация. Человек майнил крипту и повешал магнитик на площадке, чтобы счетчик не считал? Да бред какой-то. А чтобы счетчики переносили в квартиру, такого уже лет 10 наверное нет.
Видать менты сами приклеили магнитик и под эту пьянку организовали обыск с выносом. Вполне себе схемка.
Поддержу, самый вероятный сценарий. Два раза имел дело с "новой" полицией (пытались залезть ко мне в дом и пьяницы на улице быковали к прохожим) и зарекся иметь с ними дело. Оба раза приезжали спустя овердофига времени, рассказывали как они заняты, ведя "незримый бой" и в открытую возмущались, что их де по "пустякам" беспокоят. А вот если есть финансовый интерес-совсем другое дело!
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drevlyanin
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