Про це свідчать результати дослідження геоінформаційної системи (ГІС) "Увекон", пише UBR.ua.
Дивися повний текст По всій Україні дорожчають 1-кімнатні квартири: ціни по регіонах.
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Додано: Пон 27 вер, 2021 13:40
По всій Україні дорожчають 1-кімнатні квартири: ціни по...
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Дивися повний текст По всій Україні дорожчають 1-кімнатні квартири: ціни по регіонах.
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