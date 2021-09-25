RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна оскаржить новий газовий
контракт Угорщини та РФ

Україна оскаржить новий газовий контракт Угорщини та РФ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 15:14

Україна оскаржить новий газовий контракт Угорщини та РФ

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

Дивися повний текст Україна оскаржить новий газовий контракт Угорщини та РФ.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95540
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 15:15

Який жах - перенесли дату засідання Комісії! Угорці, мабуть, в шоці, що їх контракти інспектує Україна - та, що відмовилася від прямих контрактів постачання та вимушена буде купувати газ на європейских біржах, де газ коштує у 4-5 разів дорожче
vkuznietsov
Аватар користувача
 
Повідомлень: 39
З нами з: 24.01.14
Подякував: 0 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Новий вид шахрайства: в оренду беруть сторінку в соцмережі 1, 2
R2 » П'ят 24 кві, 2020 09:31
16 6918
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 вер, 2021 10:53
obrotskaa_k
Гетманцев розповів про новий податок на житло та...
R2 » Суб 25 вер, 2021 09:57
1 178
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 вер, 2021 09:57
Ratatui
Україна планує отримати транш МВФ після завершення...
R2 » П'ят 24 вер, 2021 10:55
1 88
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 вер, 2021 10:55
l4567

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.