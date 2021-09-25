Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.
Дивися повний текст Україна оскаржить новий газовий контракт Угорщини та РФ.
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Додано: Пон 27 вер, 2021 15:14
Україна оскаржить новий газовий контракт Угорщини та РФ
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Україна оскаржить новий газовий контракт Угорщини та РФ.
Додано: Пон 27 вер, 2021 15:15
Який жах - перенесли дату засідання Комісії! Угорці, мабуть, в шоці, що їх контракти інспектує Україна - та, що відмовилася від прямих контрактів постачання та вимушена буде купувати газ на європейских біржах, де газ коштує у 4-5 разів дорожче
Додано: Пон 27 вер, 2021 15:40
Весь мир с нами. Кроме Венгрии. То на крымской платформе неудобные вопросы про мову поднимут, то газ у России купят в обход.
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