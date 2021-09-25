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Україна оскаржить новий газовий
контракт Угорщини та РФ

Україна оскаржить новий газовий контракт Угорщини та РФ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 15:14

Україна оскаржить новий газовий контракт Угорщини та РФ

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

Дивися повний текст Україна оскаржить новий газовий контракт Угорщини та РФ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 15:15

Який жах - перенесли дату засідання Комісії! Угорці, мабуть, в шоці, що їх контракти інспектує Україна - та, що відмовилася від прямих контрактів постачання та вимушена буде купувати газ на європейских біржах, де газ коштує у 4-5 разів дорожче
vkuznietsov
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 15:40

Весь мир с нами. Кроме Венгрии. То на крымской платформе неудобные вопросы про мову поднимут, то газ у России купят в обход.
summacut
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Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 15:59

Каждый заблуждается в меру своих возможностей.
yegres
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:09

  summacut написав:Весь мир с нами. Кроме Венгрии. То на крымской платформе неудобные вопросы про мову поднимут, то газ у России купят в обход.


Венгры в Европе известные баламуты, в основном Австрию шатали (и таки дошатались - империя ку-ку), но, похоже, им все равно кого :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:15

аналогично, подать в суд на соседа, что он покупает дешевле у кого-то, а не дороже но у него, маразм полный. Не понимаю, как такое можно заявлять государственным лицам?
parus1952
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:18

  cohan написав:
  summacut написав:Весь мир с нами. Кроме Венгрии. То на крымской платформе неудобные вопросы про мову поднимут, то газ у России купят в обход.


Венгры в Европе известные баламуты, в основном Австрию шатали (и таки дошатались - империя ку-ку), но, похоже, им все равно кого :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Так вони ж і не йоропейці, понаїхали в давні часи з:
прародиной которых считаются степные области к востоку от Урала

так що дують в пуйлом в одну дуду :mrgreen:
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:36

А результат будет один - мы перессоримся со всей Европой.
michael_kiseloff
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:38

Тогда надо и на немцев в суд подавать. И на всех остальных участников Северного Потока.
michael_kiseloff
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:42

  parus1952 написав:аналогично, подать в суд на соседа, что он покупает дешевле у кого-то, а не дороже но у него, маразм полный. Не понимаю, как такое можно заявлять государственным лицам?

Потому что это их уровень, называется все им должны. Вы давно с чиновниками общались? Разговор ещё с порога начинается с того, что вы ему должны, а он не должен никому и ничего.
vitaliian
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