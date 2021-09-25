RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Україна оскаржить новий газовий
контракт Угорщини та РФ

Україна оскаржить новий газовий контракт Угорщини та РФ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:16

Мадярский МИД вчера отшил Украину на место. Правильно и сделал.
3x2x3x2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 123
З нами з: 17.04.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:24

  vitaliian написав:
  parus1952 написав:аналогично, подать в суд на соседа, что он покупает дешевле у кого-то, а не дороже но у него, маразм полный. Не понимаю, как такое можно заявлять государственным лицам?

Потому что это их уровень, называется все им должны. Вы давно с чиновниками общались? Разговор ещё с порога начинается с того, что вы ему должны, а он не должен никому и ничего.

недавно общался, приходило в гости одно, у меня такие беседы проходят по другому, особенно если заходят в мой двор (частный дом)
_Klim
 
Повідомлень: 29
З нами з: 06.09.21
Подякував: 13 раз.
Подякували: 4 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:30

Можно за венгров только порадоваться.
И предложить купить у них малость - хоть для сжижения - на заправку автотранспорта.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8870
З нами з: 20.09.12
Подякував: 715 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:47

Kudrjavuy

Зачем у венгров? Можно и у Газпрома напрямую взять.
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2025
З нами з: 19.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 14:17

МИД почему-то решил, что Россия и Венгрия просто обязаны содержать Украину, особенно после скандального мовного закона.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1666
З нами з: 13.03.15
Подякував: 374 раз.
Подякували: 359 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 14:22

  michael_kiseloff написав:А результат будет один - мы перессоримся со всей Европой.

Всі вже так і так мали нас на увазі. :mrgreen:
Прораб
 
Повідомлень: 203
З нами з: 02.03.19
Подякував: 223 раз.
Подякували: 20 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 14:35

  summacut написав:Kudrjavuy

Зачем у венгров? Можно и у Газпрома напрямую взять.

А если бы были мозги и мужи Державные, а не пианисты с артистами.
- То вероятно уже достраивали заводы по генерации синтетического газа - в особенности это актуально для Львовщины где бы ещё утилизировали бытовой мусор-органику.

После закрытия Чернобыльской АЭС - нет созданных компенсирующих мощностей.
А ещё гениальней клоунами обвалена отечественная тепловая энергетика - с остановкой электростанций из-за нехватки угля.
Никто не ставил вопрос - в чьих интересах "работает" Ветренко?
В чьих интересах клоунами уничтожена добыча угля?
В чьих интересах уничтожен Харьковский Турбоатом и смежники?
В чьих интересах обвалено строительство завода по изготовлению ТВЭЛов?
................................................
Не сыпьте соль на рану...
"92й год", ещё не набрал обороты - до Народа Украины ещё не дошло, что Законодательно они уже не Люди. С ликвидированным КЗОТом - А рабы мелких лавочников, что уже продали 2/3 Украины.
Kudrjavuy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8870
З нами з: 20.09.12
Подякував: 715 раз.
Подякували: 883 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 16:04

Re: Україна оскаржить новий газовий контракт Угорщини та РФ

да тут прям перепись ваты можно устраивать
Corpocrator
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1137
З нами з: 06.01.15
Подякував: 227 раз.
Подякували: 516 раз.
 
Профіль
2
4
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 16:31

Вместо обжалований и нытья, научились бы договариваться а не требовать. Не тот уровень. ЗЕполеон.
swsashadow
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13
З нами з: 16.09.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
  #<12
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 14 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Угорщина уклала новий газовий контракт з Росією - в...
R2 » Пон 27 вер, 2021 20:36
0 47
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 вер, 2021 20:36
R2
Новий вид шахрайства: в оренду беруть сторінку в соцмережі 1, 2
R2 » П'ят 24 кві, 2020 09:31
16 6941
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 вер, 2021 10:53
obrotskaa_k
Гетманцев розповів про новий податок на житло та...
R2 » Суб 25 вер, 2021 09:57
1 186
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 вер, 2021 09:57
Ratatui

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (98477)
28.09.2021 17:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.