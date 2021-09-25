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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 11:24
недавно общался, приходило в гости одно, у меня такие беседы проходят по другому, особенно если заходят в мой двор (частный дом)
Додано: Вів 28 вер, 2021 12:30
Можно за венгров только порадоваться.
И предложить купить у них малость - хоть для сжижения - на заправку автотранспорта.
Додано: Вів 28 вер, 2021 14:17
МИД почему-то решил, что Россия и Венгрия просто обязаны содержать Украину, особенно после скандального мовного закона.
Додано: Вів 28 вер, 2021 14:22
Додано: Вів 28 вер, 2021 14:35
А если бы были мозги и мужи Державные, а не пианисты с артистами.
- То вероятно уже достраивали заводы по генерации синтетического газа - в особенности это актуально для Львовщины где бы ещё утилизировали бытовой мусор-органику.
После закрытия Чернобыльской АЭС - нет созданных компенсирующих мощностей.
А ещё гениальней клоунами обвалена отечественная тепловая энергетика - с остановкой электростанций из-за нехватки угля.
Никто не ставил вопрос - в чьих интересах "работает" Ветренко?
В чьих интересах клоунами уничтожена добыча угля?
В чьих интересах уничтожен Харьковский Турбоатом и смежники?
В чьих интересах обвалено строительство завода по изготовлению ТВЭЛов?
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Не сыпьте соль на рану...
"92й год", ещё не набрал обороты - до Народа Украины ещё не дошло, что Законодательно они уже не Люди. С ликвидированным КЗОТом - А рабы мелких лавочников, что уже продали 2/3 Украины.
Додано: Вів 28 вер, 2021 16:04
Re: Україна оскаржить новий газовий контракт Угорщини та РФ
да тут прям перепись ваты можно устраивать
Додано: Вів 28 вер, 2021 16:31
Вместо обжалований и нытья, научились бы договариваться а не требовать. Не тот уровень. ЗЕполеон.
Додано: Вів 28 вер, 2021 17:25
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