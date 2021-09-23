RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У Європі зростають ціни
на вживані автомобілі

У Європі зростають ціни на вживані автомобілі
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 19:22

У Європі зростають ціни на вживані автомобілі

Пропонуємо до обговорення:
На європейському ринку продовжують дорожчати машини з пробігом.

Дивися повний текст У Європі зростають ціни на вживані автомобілі.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95544
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 вер, 2021 19:22

пора гнати запорожця в Німеччину.
igorbuda52
Аватар користувача
 
Повідомлень: 319
З нами з: 14.03.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 23 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
По всій Україні дорожчають 1-кімнатні квартири: ціни по...
R2 » Пон 27 вер, 2021 13:40
1 95
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 вер, 2021 13:40
cohan
У Мінекономіки пояснили, завдяки чому знизилися ціни на...
R2 » П'ят 24 вер, 2021 21:57
2 279
Переглянути останнє повідомлення
Суб 25 вер, 2021 05:30
moveton
Вітренко пояснив, як можна уникнути дефіциту газу в Європі
R2 » Чет 23 вер, 2021 15:07
8 579
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 вер, 2021 15:08
tigr-uu

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (19923)
27.09.2021 21:38
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.