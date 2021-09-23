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У Європі зростають ціни на вживані автомобілі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 вер, 2021 19:22
Пропонуємо до обговорення:
На європейському ринку продовжують дорожчати машини з пробігом.
Дивися повний текст У Європі зростають ціни на вживані автомобілі
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Додано: Пон 27 вер, 2021 19:22
пора гнати запорожця в Німеччину.
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