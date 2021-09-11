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На смартфонах Xiaomi з’явилася одна з головних фішок iPhone
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Додано: Вів 28 вер, 2021 06:26
Пропонуємо до обговорення:
Минулого місяця стало відомо про роботу Xiaomi над створенням iOS-подібних віджетів для MIUI. І ось, вже зараз, учасники бета-тестування системи можуть випробувати свіжу розробку китайської компанії.
Дивися повний текст На смартфонах Xiaomi з’явилася одна з головних фішок iPhone
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Додано: Вів 28 вер, 2021 06:26
главная фишка айфонов это виджеты ? ничего не понятно
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Додано: Вів 28 вер, 2021 09:03
Главная фишка яблофонов это ударенные в голову почитатели огрызков)
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Додано: Вів 28 вер, 2021 09:19
Это очень важная новость. Спасибо, редакция, что держите нас в курсе.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 11:26
Перечитав два рази, так і не зрозумів що це з'явилось, яка айфонівсська функція чи фішка?
Чи доступ до віджетів то є фішка якої ні в кого не було крім айфона?
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