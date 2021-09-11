RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У «Борисполі» викрили схему
переміщення техніки Apple в...

У «Борисполі» викрили схему переміщення техніки Apple в...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:00

У «Борисполі» викрили схему переміщення техніки Apple в...

Пропонуємо до обговорення:
Прикордонники виявили незаконну схему

Дивися повний текст У «Борисполі» викрили схему переміщення техніки Apple в сміттєвих пакетах.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95563
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:00

One Plus Nord приятная новость
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2556
З нами з: 27.09.19
Подякував: 82 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:00

отнимают сцукт последнее, вообще-то контрабас - это то, за что стюардессы и летают, зарплата там никакая
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2556
З нами з: 27.09.19
Подякував: 82 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 10:16

Які хитрі бортпровідники))
5kopiyok
Аватар користувача
 
Повідомлень: 117
З нами з: 05.11.12
Подякував: 4 раз.
Подякували: 3 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:10

Прикра ситуація
espanol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 198
З нами з: 24.02.14
Подякував: 169 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 11:24

Самое прикольное в статье: "... партии ценных девайсов...." (с). Убожество ценой в золото.
3x2x3x2
Аватар користувача
 
Повідомлень: 123
З нами з: 17.04.17
Подякував: 7 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 12:06

Не поделились
eduard_k
Аватар користувача
 
Повідомлень: 179
З нами з: 14.12.17
Подякував: 24 раз.
Подякували: 56 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 16:21

Re: У «Борисполі» викрили схему переміщення техніки Apple в.

Правильно называйте новости!
В бориспольском аэропорту бортпроводники и таможенники не договорились о сумме сделки!
dimo_0n
 
Повідомлень: 238
З нами з: 21.10.18
Подякував: 10 раз.
Подякували: 73 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 21:47

  cohan написав:отнимают сцукт последнее, вообще-то контрабас - это то, за что стюардессы и летают, зарплата там никакая

Ага. А в патрульних зарплата теж мала, тому вони беруть хабарі у водіїв. У лісників зарплата мала, тому вони продають ліс "наліво". У поварів шкільної їдальні зарплата мала, тому вони несуть додому продукти призначені для дітей. Список можна продовжувати ще довго. Отак і живемо.
NetSerpent
Аватар користувача
 
Повідомлень: 602
З нами з: 24.05.09
Подякував: 200 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 08:00

  NetSerpent написав:А в патрульних зарплата теж мала, тому вони беруть хабарі у водіїв. У лісників зарплата мала, тому вони продають ліс "наліво". У поварів шкільної їдальні зарплата мала, тому вони несуть додому продукти призначені для дітей. Список можна продовжувати ще довго. Отак і живемо.

А если учесть, что у стюардесс побочная деятельность никак не влияет на качество основной и поэтому в список не включать тех, кто ворует и берёт взятки за счёт понижения качества выполнения основной работы, точно ли список такой уж длинный?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1155
З нами з: 23.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 110 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 13 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд та «Нафтогаз» готують для населення нову схему...
R2 » Вів 28 вер, 2021 12:06
8 509
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 вер, 2021 23:00
Тракторист
В Україну масово везуть контрабанду Apple: митники...
R2 » Вів 28 вер, 2021 10:07
1 51
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 вер, 2021 10:08
cohan
Xiaomi та Apple підвищать ціни на смартфони через...
R2 » Суб 11 вер, 2021 11:12
1 425
Переглянути останнє повідомлення
Суб 11 вер, 2021 11:12
3x2x3x2

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Юнекс Банк (2899)
29.09.2021 09:32
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.