Про це повідомляє прес-центр Державної митної служби.
Дивися повний текст В Україну масово везуть контрабанду Apple: митники виявили нову партію на 1 млн грн.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 10:07
В Україну масово везуть контрабанду Apple: митники...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст В Україну масово везуть контрабанду Apple: митники виявили нову партію на 1 млн грн.
Додано: Вів 28 вер, 2021 10:08
ничего не понятно
коридор зеленый, 100 евро тоже зеленые, неужели перестало работать?
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