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Уряд та «Нафтогаз» готують для населення нову схему...
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Додано: Вів 28 вер, 2021 12:06
Пропонуємо до обговорення:
Планується запровадити схему, за якою населення платитиме кожного місяця 1/12 від річного споживання.
Дивися повний текст Уряд та «Нафтогаз» готують для населення нову схему розрахунків за блакитне паливо
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R2
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Додано: Вів 28 вер, 2021 12:06
Так давайте на год вперед сразубрать или на два-три, чтоб Витренкам премию было с чего выписать, за супер прибыль на сейчас.
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mankovit48
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Додано: Вів 28 вер, 2021 12:16
R2 ОПГ это все Чиновники .
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vitalijinvestor
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Додано: Вів 28 вер, 2021 12:26
Есть счетчик газа, он реально показывает потребление. Хотят ввести скрытую предоплату.
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zloy_ukr
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Додано: Вів 28 вер, 2021 14:43
zloy_ukr написав:
Есть счетчик газа, он реально показывает потребление. Хотят ввести скрытую предоплату.
Это уже скрыто внедряется. Второй месяц многие ( в том числе и я) жалуются, что приходят счета не с реально израсходованными объёмами газа, а с "расчётными". Причём графы с текущими и предыдущими показаниями счётчиков, расходом в платёжках отсутствуют.
В Киевоблгазе ссылаются на инвентаризацию, длящуюся уже третий месяц, мол не волнуйтесь, потом сделаем перерасчёт.
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warlamp
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Додано: Вів 28 вер, 2021 15:16
mankovit48 написав:
Так давайте на год вперед сразубрать или на два-три, чтоб Витренкам премию было с чего выписать, за супер прибыль на сейчас.
Так лохторат всосал доставку наперед, теперь газ наперед пока лохторат не станет на собственном опыте развитым.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 17:07
Очередная бредятина для того,что бы запутать пересичных пересчётами.Есть СЧЁТЧИК вопрос закрыт.
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sena_2008atp
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Додано: Вів 28 вер, 2021 18:27
sena_2008atp написав:
Очередная бредятина для того,что бы запутать пересичных пересчётами.Есть СЧЁТЧИК вопрос закрыт.
Как бы не так. Плевать им на счётчик, облгазы - государство в государстве. Сейчас недонасчитывают объёмы, а в апреле образовавшийся "должок" пересчитают по новым ценам.
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Додано: Сер 29 вер, 2021 10:48
Схемы крутятся - лавешка мутится!
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Додано: Сер 29 вер, 2021 11:01
Спочатку сплачуємо. потім користуємось. І ніяких боргів.
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