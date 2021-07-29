Сервіс автоматичної оцінки нерухомості заощадив...

Додано: Сер 29 вер, 2021 12:56

В чем преуспели умельцы с Фонда Держмайна, так это исправно и проффесионально людям в глаза без зазрения совести! Кто там кому что наэкономил мы видим каждый день когда люди с офигевшими глазами выходят от нотариусов и оценщиков! Как и говорилось три месяца назад, бедные только проигрывают от этого сервиса а богатые преуспевают! прикольно ведь когда квартира продается за 70 тыс. долл. а оценивается в 10 тыс. долл.! Зато Глава фонда и его замы ходят по всяким программам форумам и продолжают энергично ссать в глаза рассказывая какие они профи специалисты и как они экономят людям деньги! Впечатление что у нас легализировали тяжелые наркотики и теперь они в свободной продаже!