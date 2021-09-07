monobank готується проводити тестування свого першого банкомата.
Дивися повний текст У monobank з'являться власні банкомати (фото).
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Додано: Вів 28 вер, 2021 13:24
У monobank з'являться власні банкомати (фото)
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Дивися повний текст У monobank з'являться власні банкомати (фото).
Додано: Вів 28 вер, 2021 13:24
Ну что за глупости? Снять деньги с карты моно можно в банкомате любого банка со стандартной комиссией в 0,5%
Чтобы это знать, не обязательно быть клиентом моно, достаточно просто заглянуть в тарифы на сайте
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