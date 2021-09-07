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У monobank з'являться
власні банкомати (фото)

У monobank з'являться власні банкомати (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 13:24

У monobank з'являться власні банкомати (фото)

Пропонуємо до обговорення:
monobank готується проводити тестування свого першого банкомата.

Дивися повний текст У monobank з'являться власні банкомати (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 13:24

Ну что за глупости? Снять деньги с карты моно можно в банкомате любого банка со стандартной комиссией в 0,5%
Чтобы это знать, не обязательно быть клиентом моно, достаточно просто заглянуть в тарифы на сайте
summacut
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Копировать Тинькоф легко
Вкладчик1234
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Котячий банкомат, прикольно + свого роду реклама
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навіщо знімати гроші взагалі, їх треба класти )
Tamagoch
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Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 15:08

Re: У monobank з'являться власні банкомати (фото)

Во многих банках и так снятие бесплатное. Смысл :). Но хозяин сам решает как тратить деньги
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