monobank готується проводити тестування свого першого банкомата.
Дивися повний текст У monobank з'являться власні банкомати (фото).
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Додано: Вів 28 вер, 2021 13:24
У monobank з'являться власні банкомати (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У monobank з'являться власні банкомати (фото).
Додано: Вів 28 вер, 2021 13:24
Ну что за глупости? Снять деньги с карты моно можно в банкомате любого банка со стандартной комиссией в 0,5%
Чтобы это знать, не обязательно быть клиентом моно, достаточно просто заглянуть в тарифы на сайте
Додано: Вів 28 вер, 2021 15:08
Re: У monobank з'являться власні банкомати (фото)
Во многих банках и так снятие бесплатное. Смысл . Но хозяин сам решает как тратить деньги
Додано: Вів 28 вер, 2021 16:41
Расскажите, пожалуйста, в банкомате какого банка можно снять с карты Монобанка, скажем, 20тыс. грн. (500грн * 40купюр) за раз под 0.5%.
Во-первых, у любого банка есть ограничение на снятие налички с карт чужого банка. И это ограничение очень небольшое. Например, 1000грн.
Во-вторых, 0.5% - это то, что вы заплатите именно Монобанку. Банк-вледелец банкомата может снять дополнительную комиссию за получение налички в банкомате.
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