RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
У monobank з'являться
власні банкомати (фото)

У monobank з'являться власні банкомати (фото)
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #12>
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 13:24

У monobank з'являться власні банкомати (фото)

Пропонуємо до обговорення:
monobank готується проводити тестування свого першого банкомата.

Дивися повний текст У monobank з'являться власні банкомати (фото).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95559
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 13:24

Ну что за глупости? Снять деньги с карты моно можно в банкомате любого банка со стандартной комиссией в 0,5%
Чтобы это знать, не обязательно быть клиентом моно, достаточно просто заглянуть в тарифы на сайте
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2027
З нами з: 19.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 13:55

Копировать Тинькоф легко
Вкладчик1234
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 15339
З нами з: 18.04.15
Подякував: 8455 раз.
Подякували: 4081 раз.
Попередження: 1
 
Профіль
3
2
3
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 13:58

Котячий банкомат, прикольно + свого роду реклама
Rainbow
 
Повідомлень: 3210
З нами з: 23.09.12
Подякував: 2 раз.
Подякували: 616 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 14:54

навіщо знімати гроші взагалі, їх треба класти )
Tamagoch
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3215
З нами з: 03.02.13
Подякував: 318 раз.
Подякували: 337 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 15:08

Re: У monobank з'являться власні банкомати (фото)

Во многих банках и так снятие бесплатное. Смысл :). Но хозяин сам решает как тратить деньги
PUnder
 
Повідомлень: 1161
З нами з: 02.08.09
Подякував: 28 раз.
Подякували: 155 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 16:41

  summacut написав:Ну что за глупости? Снять деньги с карты моно можно в банкомате любого банка со стандартной комиссией в 0,5%

Расскажите, пожалуйста, в банкомате какого банка можно снять с карты Монобанка, скажем, 20тыс. грн. (500грн * 40купюр) за раз под 0.5%.
Во-первых, у любого банка есть ограничение на снятие налички с карт чужого банка. И это ограничение очень небольшое. Например, 1000грн.
Во-вторых, 0.5% - это то, что вы заплатите именно Монобанку. Банк-вледелец банкомата может снять дополнительную комиссию за получение налички в банкомате.
alt402
 
Повідомлень: 205
З нами з: 10.12.14
Подякував: 3 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 17:57

Re: У monobank з'являться власні банкомати (фото)

И это ограничение очень небольшое. Например, 1000грн.

Это верно. Максимум, что мне удавалось, это снять 2000 за один раз. Но количество раз не ограничено и комиссия в 0,5% фиксирована.

Во-вторых, 0.5% - это то, что вы заплатите именно Монобанку. Банк-вледелец банкомата может снять дополнительную комиссию за получение налички в банкомате.

На территории Украины не может, это четко прописано в тарифах.
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2027
З нами з: 19.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 19:45

Re: У monobank з'являться власні банкомати (фото)

  summacut написав:Но количество раз не ограничено и комиссия в 0,5% фиксирована.

Вроде как ограничено - один раз в сутки на банкомат. Приват вон со своих собственных карт только 3 тыс в день дает снимать, а то с чужих.
RomanTik
 
Повідомлень: 3346
З нами з: 06.01.16
Подякував: 9774 раз.
Подякували: 759 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 20:18

  RomanTik написав:Вроде как ограничено - один раз в сутки на банкомат. Приват вон со своих собственных карт только 3 тыс в день дает снимать, а то с чужих.


Не знаю откуда вы это берете. У меня есть КДВ привата зарплатная, снимаю одной транзакцией больше 3к. С моно когда нужно было снимал и в ощаде, и в авале, и в привате, что ближе. Да, по 1000, да, время отнимае. Но до лимита я не добирался.
summacut
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2027
З нами з: 19.11.08
Подякував: 24 раз.
Подякували: 386 раз.
 
Профіль
  #12>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 26 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Електролітак Rolls-Royce здійснив перший політ (фото, відео)
R2 » Нед 19 вер, 2021 22:09
1 121
Переглянути останнє повідомлення
Нед 19 вер, 2021 22:09
robertstuart
У «Слузі народу» розповіли, коли в Україні з'являться...
R2 » Чет 09 вер, 2021 11:46
1 172
Переглянути останнє повідомлення
Чет 09 вер, 2021 18:07
zarturags
Volkswagen представив електрокар ID Life (фото)
R2 » Вів 07 вер, 2021 07:38
5 426
Переглянути останнє повідомлення
Вів 07 вер, 2021 21:52
lbqdljvf

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sportbank (1259)
28.09.2021 22:31
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.