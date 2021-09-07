У monobank з'являться власні банкомати (фото)

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RomanTik написав:Вроде как ограничено - один раз в сутки на банкомат. Приват вон со своих собственных карт только 3 тыс в день дает снимать, а то с чужих.
Не знаю откуда вы это берете. У меня есть КДВ привата зарплатная, снимаю одной транзакцией больше 3к. С моно когда нужно было снимал и в ощаде, и в авале, и в привате, что ближе. Да, по 1000, да, время отнимае. Но до лимита я не добирался.
За добу ( але одночасно це і за місяць) при потребі з моно можна зняти до 50000 грн в банкоматах Універсал Банку під 0,5% власні і 3,5% кредитні, всі обмеження по кількості операцій і їх сумі Ви виставляєте в себе в лімітах....