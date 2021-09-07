У monobank з'являться власні банкомати (фото)

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RomanTik написав:Вроде как ограничено - один раз в сутки на банкомат. Приват вон со своих собственных карт только 3 тыс в день дает снимать, а то с чужих.
Не знаю откуда вы это берете. У меня есть КДВ привата зарплатная, снимаю одной транзакцией больше 3к. С моно когда нужно было снимал и в ощаде, и в авале, и в привате, что ближе. Да, по 1000, да, время отнимае. Но до лимита я не добирался.
За добу ( але одночасно це і за місяць) при потребі з моно можна зняти до 50000 грн в банкоматах Універсал Банку під 0,5% власні і 3,5% кредитні, всі обмеження по кількості операцій і їх сумі Ви виставляєте в себе в лімітах....
Що тут незрозумілого, встановлять сучасні банкомати з рециркуляцією і нащо платити партнерам 0,5-1%, якщо свої ж клієнти прийдуть і все зроблять (і поповнять, і знімуть). До того ж акцент на ЗП карти, вільний ринок, клієнт обирає на рахунок в якому банку отримувати кошти, і також обирає що у випадку потреби він прийде і з ЗП карти зніме нал під 0%, за один раз до 40 купюр, якщо купюри по 1000, то 40 000 і не буде як чудо-юдо стояти і трусити по 1000.