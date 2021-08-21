Ощадбанк повідомив, що закриє неактивні поточні рахунки та депозити, операції за якими не проводилися протягом трьох років.
Дивися повний текст Ощадбанк оголосив про закриття неактивних рахунків: що робити клієнтам банку.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 16:11
Ощадбанк оголосив про закриття неактивних рахунків: що...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ощадбанк оголосив про закриття неактивних рахунків: що робити клієнтам банку.
Додано: Вів 28 вер, 2021 16:12
Ха-ха. Ощад захотел комиссионных хапнуть под конец года под выдуманную верификацию. Завтра будет штурм отделений ощада доверчивыми гражданами...
Один день на подтверждение данных - это нереально.
Круто собьют бабла!
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