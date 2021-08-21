RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ощадбанк оголосив про закриття
неактивних рахунків: що...

Ощадбанк оголосив про закриття неактивних рахунків: що...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 16:11

Ощадбанк оголосив про закриття неактивних рахунків: що...

Пропонуємо до обговорення:
Ощадбанк повідомив, що закриє неактивні поточні рахунки та депозити, операції за якими не проводилися протягом трьох років.

Дивися повний текст Ощадбанк оголосив про закриття неактивних рахунків: що робити клієнтам банку.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 95571
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 139 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 16:12

Ха-ха. Ощад захотел комиссионных хапнуть под конец года под выдуманную верификацию. Завтра будет штурм отделений ощада доверчивыми гражданами...
Один день на подтверждение данных - это нереально.
Круто собьют бабла!
Omega
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1338
З нами з: 18.07.07
Подякував: 3 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 16:55

Зроблять тоді так само з кредитами. Як кажуть око за око...
Колись Ощад вже так робив. По неактивних рахунках було понад 2 млн.грн., це лише по одній філії. Гроші філія витратила га власні потреби.
1976romiro
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5
З нами з: 15.01.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 17:15

значит приватизируют
cohan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2555
З нами з: 27.09.19
Подякував: 82 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 18:21

  Omega написав:Ха-ха. Ощад захотел комиссионных хапнуть под конец года под выдуманную верификацию. Завтра будет штурм отделений ощада доверчивыми гражданами...
Один день на подтверждение данных - это нереально.
Круто собьют бабла!


Бабушки начнут спасать свои похоронные от мародёров Ощада.
warlamp
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1670
З нами з: 13.03.15
Подякував: 373 раз.
Подякували: 363 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 вер, 2021 21:10

В усіх банках так: через три роки неактивні рахунки закривають. Новина так собі
espanol
Аватар користувача
 
Повідомлень: 198
З нами з: 24.02.14
Подякував: 169 раз.
Подякували: 22 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 10:40

  espanol написав: через три роки неактивні рахунки закривають
Не вводите людей в заблуждение. Неактивные счета с остатками не могут закрыть.
Это счёт 2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками". Их просто туда переносят и учитывают дальше. Попутно срезая денежку за перенос суммы. Вот и заработок из ничего.
Но ФГВФО не имеет никакого отношения к гарантированности вкладов в Ощаде. Тут гарантирует государство. А по возможному факту шухера - не гарантирует. :)
Omega
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1338
З нами з: 18.07.07
Подякував: 3 раз.
Подякували: 204 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 вер, 2021 11:44

Re: Ощадбанк оголосив про закриття неактивних рахунків: що..

Omega написав:
  espanol написав: через три роки неактивні рахунки закривають
Не вводите людей в заблуждение. Неактивные счета с остатками не могут закрыть.
Это счёт 2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками". Их просто туда переносят и учитывают дальше. Попутно срезая денежку за перенос суммы. Вот и заработок из ничего.
Но ФГВФО не имеет никакого отношения к гарантированности вкладов в Ощаде. Тут гарантирует государство. А по возможному факту шухера - не гарантирует. :)
Почти везде есть комиссии за обслуживание неактивного счета, чтобы со временем решить вопрос наличия остатков, вот и все.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 30040
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1278 раз.
Подякували: 7260 раз.
 
Профіль
7
2
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 11 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ілон Маск оголосив про перенесення постачань Tesla Roadster
R2 » Чет 02 вер, 2021 22:54
1 254
Переглянути останнє повідомлення
Чет 02 вер, 2021 22:55
waldi_ua
Ощадбанк презентував осучаснений сайт
R2 » Пон 30 сер, 2021 20:11
1 151
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 сер, 2021 20:11
chernovoa2204
Суд і арешт банківських рахунків. Що потрібно знати про...
R2 » Суб 21 сер, 2021 18:03
4 624
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 сер, 2021 08:56
_hunter

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ощадбанк (18439)
29.09.2021 13:18
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.