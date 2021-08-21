Ощадбанк повідомив, що закриє неактивні поточні рахунки та депозити, операції за якими не проводилися протягом трьох років.
Дивися повний текст Ощадбанк оголосив про закриття неактивних рахунків: що робити клієнтам банку.
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Додано: Вів 28 вер, 2021 16:11
Ощадбанк оголосив про закриття неактивних рахунків: що...
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Дивися повний текст Ощадбанк оголосив про закриття неактивних рахунків: що робити клієнтам банку.
Додано: Вів 28 вер, 2021 16:12
Ха-ха. Ощад захотел комиссионных хапнуть под конец года под выдуманную верификацию. Завтра будет штурм отделений ощада доверчивыми гражданами...
Один день на подтверждение данных - это нереально.
Круто собьют бабла!
Додано: Вів 28 вер, 2021 16:55
Зроблять тоді так само з кредитами. Як кажуть око за око...
Колись Ощад вже так робив. По неактивних рахунках було понад 2 млн.грн., це лише по одній філії. Гроші філія витратила га власні потреби.
Додано: Вів 28 вер, 2021 18:21
Додано: Вів 28 вер, 2021 21:10
В усіх банках так: через три роки неактивні рахунки закривають. Новина так собі
Додано: Сер 29 вер, 2021 10:40
Не вводите людей в заблуждение. Неактивные счета с остатками не могут закрыть.
Это счёт 2903 "Кошти клієнтів банку за недіючими рахунками". Их просто туда переносят и учитывают дальше. Попутно срезая денежку за перенос суммы. Вот и заработок из ничего.
Но ФГВФО не имеет никакого отношения к гарантированности вкладов в Ощаде. Тут гарантирует государство. А по возможному факту шухера - не гарантирует.
Додано: Сер 29 вер, 2021 11:44
Re: Ощадбанк оголосив про закриття неактивних рахунків: що..
Почти везде есть комиссии за обслуживание неактивного счета, чтобы со временем решить вопрос наличия остатков, вот и все.
Додано: Сер 29 вер, 2021 15:24
Re: Ощадбанк оголосив про закриття неактивних рахунків: що..
Тю, ми ж не Швейцарія яка, де вкладників розшукують роками. Знову поголять лоха, та зберігайте гроші в ощадній касі.
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